Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, кто в этом году выиграет «Золотой мяч».

— Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провел весь сезон, — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

По мнению специалиста, время Месси и Роналду уже прошло, но на их места должны прийти новые звезды.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, у которого восемь подобных наград.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона состоится в конце октября.