Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, кто в этом году выиграет «Золотой мяч».
— Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провел весь сезон, — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
По мнению специалиста, время Месси и Роналду уже прошло, но на их места должны прийти новые звезды.
Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, у которого восемь подобных наград.
Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона состоится в конце октября.
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