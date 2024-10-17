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Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедада»

17 Октября 2024 • 15:05 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
1 2.45 X 3.35 2 3.05
19.10 19:30

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, поделился информацией о состоянии игрока.

— Арсен Захарян тренируется в общей группе футболистов «Реал Сосьедада», — приводит слова агента «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в текущем сезоне российский полузащитник на поле еще не выходил, так как травмировался на сборах и перенес операцию на лодыжке.

По итогам девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды Иманоля Альгуасиля девять набранных очков.

В ближайшем туре «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Жироной» (19 октября).

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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