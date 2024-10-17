Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»

Килиан Мбаппе получил награду в «Реале» как лучший футболист команды по итогам сентября. В пяти матча Ла Лиги и Лиги чемпионов в прошлом месяце Мбаппе смог записать на свой счёт шесть голов. После выигрыша награды форвард дал комментарий.

«Я очень рад и благодарен болельщикам «Реала». Мне приятно стать игроком месяца. Самое главное – выигрывать матчи дальше. У нас впереди три очень важных матча, и мы хотим побеждать. Мы готовы, и я надеюсь, что мы будем преуспевать для всех фанатов «Реала», - слова Мбаппе приведены на сайте «Реала».

В субботу, 19 октября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты».