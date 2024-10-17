Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Француз получил награду, о чём рассказывается на официальном сайте мадридского клуба.

В прошлом месяце Мбаппе провёл за «Реал» пять матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов.

Стоит сказать, что в последние дни Килиан Мбаппе был обсуждаемой фигурой. В прессе появилась информация об обвинениях французского футболиста в изнасиловании. Мбаппе назвал сообщения ложными.

Добавим, что ближайший матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Сельты» на поле соперника.