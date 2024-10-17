Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал

Килиан Мбаппе оказался в центре скандала – звёздного футболиста обвинили в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошёл на прошлой неделе в Швеции, где форвард «Реала» проводил свободное время.

Несмотря на скандал, «Реал» сохраняет доверие к Мбаппе. Француз должен выйти в стартовом составе на субботний матч чемпионата Испании против «Сельты», сообщает RMC Sport.

Ранее Килиан Мбаппе назвал новости из прессы об изнасиловании фейковыми.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» мадридская команда отстаёт на три очка.

Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании