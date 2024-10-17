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Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании

17 Октября 2024 • 13:23 Комментировать

На днях фанаты Килиана Мбаппе могли быть шокированы обвинениями игрока в изнасиловании. Соответствующая информация появилась в прессе. Шведская прокуратура начала расследование инцидента в отеле Стокгольма, хотя в пресс-релизе фамилия Мбаппе не упоминается.

В программе El Larguero на Cadena SER прозвучала информация о позиции Мбаппе. Футболист «Реала» уверен, что за появлением в прессе этих сообщений стоит президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Ранее Килиан назвал новости об изнасиловании фальшивыми.

Мбаппе считает, что аль-Хелаифи пытается его оклеветать. Кстати, в настоящий момент между Килианом и «ПСЖ» идёт спор по поводу долгов по зарплате и бонусам. 

«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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