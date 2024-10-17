«Барселона» получила решение по штрафу в 500 тысяч евро

Каталонская «Барселона» не смогла оспорить штраф УЕФА в размере 500 тысяч евро за финансовые нарушения в позапрошлом сезоне. Спортивный арбитражный суд оставил в силе наказание для «сине-гранатовых».

Во время рассмотрения дела суд постановил, что «Барселона» нарушила два пункта регламента финансового фэйр-плей. По этой причине денежное взыскание является обоснованным со стороны УЕФА.

«Барселона» успешно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании. После девяти туров подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 24 балла и лидируют в турнирной таблице.