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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» получила решение по штрафу в 500 тысяч евро

17 Октября 2024 • 11:15 Комментировать

Каталонская «Барселона» не смогла оспорить штраф УЕФА в размере 500 тысяч евро за финансовые нарушения в позапрошлом сезоне. Спортивный арбитражный суд оставил в силе наказание для «сине-гранатовых».

Во время рассмотрения дела суд постановил, что «Барселона» нарушила два пункта регламента финансового фэйр-плей. По этой причине денежное взыскание является обоснованным со стороны УЕФА.

«Барселона» успешно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании. После девяти туров подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 24 балла и лидируют в турнирной таблице.

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Барселона УЕФА
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