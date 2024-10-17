Форварду «Реала» Мбаппе грозит 10 лет тюрьмы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может получить серьезное наказание, если будет доказана его вина в изнасиловании.

Как информирует Le Parisien, за доказанную вину в изнасиловании в Швеции предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Однако тюремный срок может быть увеличен до десяти лет, если появятся отягчающие обстоятельства.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма, где он проводил время со своими друзьями.

Килиан пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно, перебравшись из французского «ПСЖ».

Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму