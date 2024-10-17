Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму

Звездному форварду Килиану Мбаппе, играющему за мадридский «Реал», грозит тюремный срок. Об этом рапортует Cerfia.

Как стало известно источнику, французский нападающий может получить до шести лет тюрьмы, если будет доказана его вина в деле по изнасилованию. Шведская полиция начала расследование нашумевшего в последние дни инцидента.

Мбаппе стал игроком «королевского» клуба в летнее трансферное окно. Килиан перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он заключил со «сливочными» долгосрочный контракт до середины 2029 года.

В этом сезоне форвард провел 11 поединков за «Реал», забил семь мячей и сделал голевой пас.