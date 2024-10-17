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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти и руководство «Реала» снова не сошлись во мнениях по трансферам слухи

17 Октября 2024 • 03:00 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.50 X 4.40 2 1.60
19.10 22:00

В мадридском «Реале» раздумывают над тем, как и когда проводить усиление команды.

Непростая ситуация с травмами – особенно в защите – вынуждает «королевский клуб» всерьёз задуматься о январских подписаниях. По данным журналиста Хорхе Пикона, рулевой Карло Анчелотти считает, что «Реалу» следует совершить подписания в зимнее трансферное окно, в то время как руководство мадридцев предпочитает сделать ставку на летние сделки.

Как отмечает источник, если в «Реале» решатся пригласить кого-нибудь в январе, то речь, скорее всего, будет идти об арендах, а не полноценных трансферах.

Свой следующий матч «сливочные» проведут 19 октября – соперником будет «Сельта».

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