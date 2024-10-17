Анчелотти и руководство «Реала» снова не сошлись во мнениях по трансферам

В мадридском «Реале» раздумывают над тем, как и когда проводить усиление команды.

Непростая ситуация с травмами – особенно в защите – вынуждает «королевский клуб» всерьёз задуматься о январских подписаниях. По данным журналиста Хорхе Пикона, рулевой Карло Анчелотти считает, что «Реалу» следует совершить подписания в зимнее трансферное окно, в то время как руководство мадридцев предпочитает сделать ставку на летние сделки.

Как отмечает источник, если в «Реале» решатся пригласить кого-нибудь в январе, то речь, скорее всего, будет идти об арендах, а не полноценных трансферах.

Свой следующий матч «сливочные» проведут 19 октября – соперником будет «Сельта».