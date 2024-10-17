Левандовски с особым настроем готовится к матчу с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ждёт матча со своей бывшей командой.

«Сине-гранатовые» примут в родных стенах мюнхенцев 23 октября. Встреча состоится в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Diario Sport, Левандовски крайне мотивирован в целом, но особенный интерес для него представляет предстоящий поединок с «Баварией».

36-летний форвард проводит свой третий сезон в «Барселоне». Ранее он на протяжении восьми лет выступал за «Баварию».

В текущей кампании поляк записал на свой счёт 12 забитых мячей в 11 играх за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах. К слову, прошлое тренера «Барсы» также связано с грандом Бундеслиги.