Мбаппе опубликовал свежее видео с тренировки

Килиан Мбаппе на фоне последних новостей и обвинений опубликовал видео с тренировки в «Реале» в своей социальной сети. На видео он бьёт по воротам из разных позиций, забивая голы.

«Продолжаем работу, вперёд «Реал»!», - подписал видеоряд Килиан.

Напомним, что Мбаппе в последнее время обвиняют в изнасиловании, якобы, когда он ездил в шведскую столицу, Стокгольм. Окружение футболиста эти обвинения отвергает. Больше подробностей об этой нашумевшей истории мы собрали здесь.

Сегодня, 16 октября Килиан, не ездивший в сборную Франции во время международной паузы, провёл тренировку в мадридском «Реале».