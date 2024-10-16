«Реал» не рассматривал возможность возвращения Рамоса

В мадридском «Реале» не думали о подписании Серхио Рамоса.

Слухи о возможном возвращении испанского центрального защитника в ряды «сливочных» появились на фоне проблем команды в защите, вызванных травмами. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, информация о вероятном воссоединении Рамоса с «Реалом» не соответствовала действительности – руководство мадридского гранда даже не задумывалось о таком варианте.

Серхио Рамос представлял цвета «Реала» с 2005 по 2021 год, после чего успел поиграть в «ПСЖ» и «Севилье». В настоящий момент центрбеку 38 лет, он остаётся свободным агентом и продолжает искать себе новый клуб.