Форвард «Барселоны» Роке: «Я пережил трудные времена»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, выступающий на правах аренды за «Бетис», высказался о своих трудностях.

19-летний футболист не закрепился в каталонском клубе после переезда из Бразилии в начале года, поэтому летом отправился в аренду.

«Я и моя семья пережили очень непростые времена. Я не улыбался шесть или семь месяцев, но теперь всё снова хорошо. Я очень счастлив в «Бетисе», ко мне вернулась улыбка. Хотел бы продолжать выступать здесь, так как чувствую себя отлично», – приводит журналист Фабрицио Романо слова бразильца.

На счету Витора Роке один забитый мяч в семи поединках с начала текущего сезона.