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Чемпионат Испании. Ла Лига

Появилась информация о состоянии Левандовски

16 Октября 2024 • 21:07 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сможет сыграть в ближайшем матче против «Севильи».

В недавней встрече сборной Польши с Хорватией (3:3) 36-летний футболист вышел на поле лишь после 60-й минуты из-за повреждения. Состояние форварда вызывало некоторые вопросы, однако, по сообщениям журналиста Хави Мигеля, «Барселоне» не о чем беспокоиться. Медицинские обследования не выявили у Левандовски никаких проблем – он сможет сыграть против «Севильи» в поединке Ла Лиги, который состоится 20 октября.

В активе Роберта Левандовски 12 забитых мячей и два результативных паса в 11 матчах за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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