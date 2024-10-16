Появилась информация о состоянии Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сможет сыграть в ближайшем матче против «Севильи».

В недавней встрече сборной Польши с Хорватией (3:3) 36-летний футболист вышел на поле лишь после 60-й минуты из-за повреждения. Состояние форварда вызывало некоторые вопросы, однако, по сообщениям журналиста Хави Мигеля, «Барселоне» не о чем беспокоиться. Медицинские обследования не выявили у Левандовски никаких проблем – он сможет сыграть против «Севильи» в поединке Ла Лиги, который состоится 20 октября.

В активе Роберта Левандовски 12 забитых мячей и два результативных паса в 11 матчах за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.