«Реал» выбирает из трёх центральных защитников

Мадридский «Реал» намерен усилить центр обороны в зимнее трансферное окно.

В мадридском клубе планируют активно провести январскую трансферную кампанию, чтобы решить кадровые трудности в защите. По информации журналиста Марио Кортеханы, в настоящий момент «сливочные» присматриваются к трём центрбекам: речь о 18-летнем Виторе Рейсе из «Палмейраса», 21-летнем Кастелло Люкеба из «РБ Лейпцига» и 30-летнем Эмерике Лапорте из «Аль-Насра».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рейса в 10 млн евро, Люкеба – в 40 млн, Лапорта – в 20 млн.

Команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги после после девяти туров, на три очка отставая от «Барселоны».