Оппозиция «Барселоны» объединяется против Лапорты

Различные представители оппозиции собрались в группу, чтобы высказать своё послание президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. В преддверии выборов президента, которые состоятся в 2026 году, у руководителя клуба появляется все больше конкурентов и претендентов на пост.

В письме оппозиции есть такое требование: предоставить отчёты, которые отражают реальные убытки клуба, по их словам, убытки составляют 91 млн евро. Если требование не будет учтено, а данные не изменены, то они проголосуют против утверждения отчётов.

Виктор Фонт, являющийся менеджером клуба, провёл пресс-конференцию, где в негативном ключе оценил работу президента, попросив делегатов проголосовать против его кандидатуры.

Лапорта заявил, что примет участие в выборах, которые состоятся в 2026 году.