Варан: Футбол должен оставаться игрой ошибок

Бывший центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан говорит, что в современном футболе становится все меньше творчества. Сама игра становится более узконаправленной. Во времена, когда Варан начинал свою карьеру было множество игроков с десяткой на спине. Главное, что был стиль, который позволял им творить на поле.

«Креативности гораздо меньше, на поле меньше гениев», - заявил Варан.

Француз отмечает, что в футболе все становится более роботизировано.

“Все роботизировано, существуют игровые шаблоны, которые затрудняют раскачку команды. Здесь гораздо меньше свободы», - добавил игрок.

Также бывший игрок «Реала» рассказал о тренере, который давал игрокам больше свободы на поле.

«Карло Анчелотти предоставляет много свободы, новое поколение тренеров даёт этого меньше. Футбол должен оставаться игрой, в которой допускаются ошибки, теперь это уже не так», - приводит слова игрока L’Équipe.