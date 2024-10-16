Мбаппе поучаствовал в тренировке «Реала»

Килиан Мбаппе поучаствовал в тренировке мадридского «Реала», об этом пишет пресс-служба «сливочных». Тренировался звёздный игрок 16 октября в среду в общей группе команды.

Напомним, что вокруг Мбаппе разразился скандал в последние дни. Его обвиняют в изнасиловании во время нахождения футболиста в шведской столице, Стокгольме.

В текущем сезоне чемпионата Испании в активе Мбаппе восемь матчей, в них форвард оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее заявление по ситуации с Мбаппе сделала его адвокат.

Может ли Мбаппе оказаться за решёткой и откуда взялись эти новости