В «Реал Сосьедаде» поделились информацией о Захаряне

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, дал комментарий по поводу состояния полузащитника Арсена Захаряна. Россиянин в сезоне 2024/2025 ещё не играл из-за полученной летом травмы и перенесённой следом операции. По словам Мундуате, Захарян начнёт тренироваться с командой в четверг.

«Захарян завтра начнет работать с командой. Но он проведет только часть тренировки. Никаких шансов, что он выйдет на поле в следующем матче», - цитирует Мундуате Sport24.

В 40 официальных матчах за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян записал на свой счёт один гол и два голевых паса.