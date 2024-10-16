Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал трёх футболистов, которые, по его мнению, заслуживают «Золотой мяч» в 2024 году.

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Я бы выбирал между этими тремя игроками, если бы голосовал. Я бы отдал награду бразильцу Винисиусу, англичанину Беллингему или испанскому чемпиону Европы Карвахалю. Я мог бы и отдать его себе (смеётся). Главное, чтобы это был игрок из «Реала», ведь мы были самой успешной командой в Европы», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, что летом Тони Кроос завершил футбольную карьеру в 34 года.