Информация об обвинениях Килиана Мбаппе в изнасиловании просочилась в прессу прямо перед слушанием по делу, в рамках которого футболист выбивает у «ПСЖ» долги по зарплате и бонусам. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар ответила на вопрос, может ли гранд Лиги 1 быть как-то причастен к ситуации.

«Может ли «ПЖ» стоять за всем этим, чтобы навредить репутации Мбаппе? Я не собираюсь вдаваться в такую теорию. Я не поклонник теорий заговора. Но нет сомнений в том, что в течение многих месяцев Килиан подвергался клеветнической кампании, и его имиджу наносился ущерб. Это бесспорно. Кампания против Мбаппе существует», - сказала Кану-Бернар в эфире BFMTV.

В летнее трансферное окно Килиан Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента.