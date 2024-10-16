«Его выследили»: Адвокат Мбаппе сделала заявление после обвинений в изнасиловании

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат форварда «Реала» Килиана Мбаппе, дала комментарий после появления в прессе информации об обвинении футболиста в изнасиловании. Адвокат отметила, что у неё пока нет информации о том, что жалоба подана непосредственно на Килиана.

«Килиану не в чем себя упрекнуть. Он даже не понимает, о чём идут разговоры», - сказала Кану-Бернар в эфире BFMTV.

Адвокат нашла странным то, что фотографии Мбаппе появились в шведской прессе сразу после его прилёта в Стокгольм.

«Когда он приехал в Стокгольм, его встретили папарацци, и появились фото. Значит, его выследили. Кто-то знал, что он там будет. И потом эта же газета опубликовала информацию о жалобе на Килиана. Пресс-релиз шведской прокуратуры вышел почти в режиме реального времени с его освещением в СМИ. Когда такая информация просачивается по факту – это одно. А когда она появляется в режиме реального времени – это другое», - сказала Кану-Бернар.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании