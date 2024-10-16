Может ли Мбаппе оказаться за решёткой, и откуда вообще появилась новость об изнасиловании

По данным шведской прессы, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал объектом расследования по обвинению в «сексуальном насилии» после его выходных на прошлой неделе в Стокгольме. Его окружение отвергает эти обвинения.

Откуда взялось это дело?

Всё началось с первой статьи, опубликованной на сайте шведской газеты Aftonbladet. Газета сообщила в понедельник о начале расследования предполагаемого изнасилования, которое предположительно произошло в отеле, где на прошлой неделе в Стокгольме останавливались Килиан Мбаппе и несколько его родственников, а также его бывший товарищ по команде по «ПСЖ», защитник Норди Мукиеле. Газета упоминает заявление в полицию, поданное молодой девушкой 12 октября, но не упоминает ни одного подозреваемого. «Полиция рассмотрела жалобу в субботу после того, как женщина обратилась за медицинской помощью», — добавляет Aftonbladet. Связь, установленная с нападающим «Реала», обусловлена только его присутствием в этом же отеле в день предполагаемого нападения. Aftonbladet попыталась взять интервью, но ни прокурор, ведущий расследование, ни окружение предполагаемой жертвы не пожелали давать никаких комментариев по поводу возможной причастности суперзвезды.

Мбаппе обвиняют в изнасиловании?

Дело оставалось таковым до тех пор, пока газета Expressen не выпустила «бомбу». По данным СМИ, Килиан Мбаппе является объектом расследования шведской полиции по факту «сексуального насилия», совершенного 10 октября, то есть вечером в четверг, в центре Стокгольма. Сотрудник специального отдела полиции посетил отель, в котором находился игрок, в этот понедельник, чтобы собрать первые свидетельские показания и возможные материальные элементы, которые могут способствовать продвижению расследования. На данном этапе расследования Килиан Мбаппе считается по данному делу «обоснованно подозрительным», то есть с самым низким уровнем подозрений, предусмотренным шведским законодательством. Утром во вторник издание Aftonbladet подтвердило, что Мбаппе действительно является объектом этих обвинений.

Что Мбаппе делал в Швеции?

Футболист попросил не вызывать его на матчи сборной и дать отдохнуть. Вместо матчей за сборную Франции Килиан отправился в Стокгольм. Мбаппе начал вечер четверга (в то самое время, когда «синие» встречались с Израилем) в знаменитом ресторане Chez Jolie в центре города, а затем вместе с сопровождающими отправился в ночной клуб V, где он должен был провести вечер. Уехав в пятницу днём, Мбаппе в минувшие выходные сделал остановку на Корсике, в регионе Аяччо, а на этой неделе встретился со своими партнёрами по «Реалу».

Как отреагировал клан Мбаппе?

Реагируя на первую информацию о начале расследования предполагаемого изнасилования, совершенного в отеле, где он остановился, Килиан Мбаппе поспешил опровергнуть «фейковые новости» в сообщении, опубликованном в социальных сетях. «Становится предсказуемо», – написал чемпион мира 2018 года.

Агентство AFP опросило окружение Мбаппе, что они думают по этому поводу. Но никто не стал распространяться, все ответили, что не будут способствовать «клеветническим слухам» об игроке.

Позже окружение Мбаппе заявило, что готово предпринять «все необходимые юридические действия, чтобы восстановить правду».

Почему это дело возобновило конфликт между Мбаппе и «ПСЖ»

В «ПСЖ» раздражены произошедшим, в клубе сообщили различным СМИ, в том числе RMC Sport: «Это позор. Мы сохраним наш класс и наше достоинство».

Мбаппе требует 55 миллионов евро невыплаченных долгов. Таким образом, этому органу Лиги 1 придётся подтвердить или опровергнуть позицию юридической комиссии, которая в середине сентября обязала «ПСЖ» выплатить 55 миллионов евро Килиану Мбаппе.

Может ли француз оказаться за решёткой

На данном этапе вообще ничего непонятно. Кроме информации из шведских СМИ абсолютно ничего неизвестно и говорить о том, будет ли обвинён Мбаппе или нет не приходится. Нужно остановиться на том, что никаких доказательств его причастности к этой истории нет - ни свидетелей, ни фото, ни видео, абсолютная пустота. Можно предположить, что против него началась кампания, можно, но это ближе к конспирологии. Да, «Реал» убрал одну фотографию с Мбаппе, но уже объяснили, что это связано с тем, что у футболиста нет контракта с брендом, который клуб и игроки рекламировали.

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Кто бы, что не писал, никакой подтверждённой информации причастности Мбаппе к изнасилованию не имеется, а мы будем ждать дальнейшего развития ситуации.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании