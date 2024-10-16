«Реал» обсудил скандал с участием звезды команды

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании. Как сообщает инсайдер Ромен Молина посредством социальных сетей, в «королевском» клубе прошло экстренное собрание по этому поводу. Руководство обсудило скандал, в который попал звездный новичок.

Напомним, что Килиан пополнил ряды мадридского коллектива в летнее трансферное окно. Он перешел из французского «ПСЖ» в статусе свободного агента, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Мбаппе поучаствовал в 11 поединках за мадридскую команду, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей.