«Он никому не нужен»: Глава Ла Лиги призывает отменить новый клубный чемпионат мира

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против нового формата клубного чемпионата мира.

Турнир должен пройти с середины июня по середину июля 2025 года. Участие в розыгрыше примут 32 клуба из шести конфедераций.

«Инфантино, отмени этот клубный чемпионат мира прямо сейчас. Он не нужен ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА. Он только дезорганизует всех», – передаёт Madrid Universal заявление Тебаса.

На предстоящем клубном ЧМ сыграют 12 представителей Европы, шесть команд из Южной Америки, пять – из КОНКАКАФ (включая хозяев турнира), по четыре – из Африки и Азии, ещё один слот достанется Океании.