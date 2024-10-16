​«Бока Хуниорс» заинтересовался Рамосом

Испанский защитник Серхио Рамос может оказаться на склоне лет в аргентинском чемпионате, им заинтересовался один из лучших клубов страны «Бока Хуниорс». Этот интерес возник не спонтанно, а с приходом к рулю команды Фернандо Гаго - его бывший партнёр по мадридскому «Реалу». Они выступали вместе с 2007 по 2011 год - не самый, впрочем, удачный период в истории клуба.

Напомним, что прошлый сезон Рамос провёл в «Севилье», клубе своей молодости - в нём он выступал до перехода в мадридский «Реал». Как добавляет ESPN, недавно интерес к Серхио Рамосу проявлял также и бразильский «Васко да Гама».