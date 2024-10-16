Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»

16 Октября 2024 • 02:19 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос определился с планами на будущее.

28-летний футболист пропустил последние матчи «сливочных» из-за травмы, но полон решительности побороться за место в составе после возвращения в строй. Как сообщает Diario AS, не хочет уходить из «Реала», несмотря на слухи о возможной продаже. Хавбек намерен произвести впечатление на рулевого Карло Анчелотти.

Дани Себальос принял участие в трёх матчах мадридского гранда в текущей кампании, а за весь прошлый сезон появился на поле 27 раз, отметившись одним голом и двумя ассистами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос

Новости по матчу

Сегодня, 16 Октября
02:19
Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»
15 Октября
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:22
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:01
У Мбаппе проблемы с алкоголем 6
20:48
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле
14 Октября
19:33
«Реал» хочет купить Фримпонга
14:08
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
13:35
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:08
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
03:56
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:06
Известны планы Модрича по будущему в «Реале»
02:28
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу
00:45
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
13 Октября
23:25
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
22:25
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера 1
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
23:20
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего У Мбаппе проблемы с алкоголем Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
02:19 · Испания. Ла Лига
Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»
01:58 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Польши объяснил, почему Левандовски не вышел в старте
01:53 · Испания. Ла Лига
​Испанский голкипер скончался в 34 года вследствие болезни
01:22 · Испания. Ла Лига
​Омородион посетовал на расизм
01:02 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте рассказал, кого считает вторым лучшим игроком в мире после Родри
00:17 · Испания. Ла Лига
Де Йонг болезненно воспринял критику, «Барселона» не уверена в будущем игрока
15 Октября
23:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться
23:16 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:33 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
22:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:06 · Испания. Ла Лига
Омородион: «Меня не хотели видеть в «Атлетико»
20:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле слухи
19:49 · Испания. Ла Лига
Фати и Виктор выйдут в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Севильей» слухи
19:12 · Испания. Ла Лига
Фати хочет убедить Флика в своей состоятельности
17:36 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, почему отказался от перехода в «Алавес»
17:08 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Флик полностью доверяет мне»
16:39 · Испания. Ла Лига
Не убедительно: «Реал» объяснил, почему убрал Мбаппе из рекламы 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Жирона» побоялась покупать Тюкавина из-за украинцев – агент
16:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта реакция «Реала» на громкий скандал с Мбаппе
16:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» убрал Мбаппе – пока только из рекламы
15:51 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна: «Арсен тренируется с командой»
14:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получит повестку после обвинения в изнасиловании 2
14:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Ямалем
13:40 · Испания. Ла Лига
Романо отреагировал на информацию об уходе Алабы из футбола
12:49 · Испания. Ла Лига
Шведская прокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании – имя Мбаппе не упомянуто 2
Все новости