Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос определился с планами на будущее.

28-летний футболист пропустил последние матчи «сливочных» из-за травмы, но полон решительности побороться за место в составе после возвращения в строй. Как сообщает Diario AS, не хочет уходить из «Реала», несмотря на слухи о возможной продаже. Хавбек намерен произвести впечатление на рулевого Карло Анчелотти.

Дани Себальос принял участие в трёх матчах мадридского гранда в текущей кампании, а за весь прошлый сезон появился на поле 27 раз, отметившись одним голом и двумя ассистами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.