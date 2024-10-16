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Тренер сборной Польши объяснил, почему Левандовски не вышел в старте

16 Октября 2024 • 01:58 Комментировать
Польша
3:3
Хорватия

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал решение не выпускать Роберта Левандовски в стартовом составе.

36-летний лидер польской национальной команды начал поединок Лиги наций с Хорватией на скамейке запасных. Форвард «Барселоны» вышел на замену на 62-й минуте, а на 68-й отметился голевой передачей и помог полякам уйти от поражения (3:3).

«У него была небольшая травма, мы не хотели рисковать. Проблема не слишком серьёзна, но мы решили, что будет лучше выпустить его по ходу игры. Он здорово проявил себя, когда вышел на поле», – заявил в послематчевом интервью Пробеж.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Польши Роберт Левандовски Михал Пробеж ещё теги

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