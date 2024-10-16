​Испанский голкипер скончался в 34 года вследствие болезни

Горе в испанском футболе - в возрасте 34 лет не стало Гонсало Гомеса, голкипера, успевшего поиграть за несколько клубов в младших испанских лигах, среди которых и достаточно известный «Логроньес» - команду, за которое в своё время выступал рекордсмен чемпионатов мира Олег Саленко.

Также среди клубов Гонсало были «Наварро» и «Калахорра». Пресс-служба испанской федерации футбола уже выразила свои глубочайшие соболезнования семье усопшего.

Напомним, что в высшей лиге испанского футбола прошли девять туров, лидирует в турнирной таблице каталонская «Барселона», набравшая 24 очка.