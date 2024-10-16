​Омородион посетовал на расизм

Испанский нападающий нигерийского происхождения Самюэль Омородион посетовал, что он также регулярно становится жертвой расистских нападок и оскорблений. Он требует принятия конкретных мер.

- Мы все уже устали от этого. Давно пора принимать конкретные меры. Болтовня ни к чему не приводит. Такие вещи не должны случаться в футболе. Должны быть жёсткие санкции, - цитирует слова игрока derbyderbyderby.it.

В настоящий момент испанский футболист выступает в составе португальского «Порту». Ранее он посетовал на то, что мадридский «Атлетико» слишком легко отказался от его услуг.