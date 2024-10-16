Де ла Фуэнте рассказал, кого считает вторым лучшим игроком в мире после Родри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал второго лучшего игрока в мире.

Наставник «красной фурии» неоднократно заявлял, что «Золотой мяч» должен получить Родри. Хавбек «Манчестер Сити» надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, но, по мнению де ла Фуэнте, у звезды «горожан» есть более чем достойный сменщик в национальной команде в лице Мартина Субименди.

«Как я уже говорил, для меня Мартин второй лучший игрок в мире после Родри. Нам невероятно повезло, что оба выступают за нас. Я считаю их лучшими в мире. Однако, конечно, у нас есть и другие фантастические футболисты», – приводит журналист Гильем Балаге слова де ла Фуэнте.