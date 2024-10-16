Де Йонг болезненно воспринял критику, «Барселона» не уверена в будущем игрока

Будущее полузащитника Френки де Йонга в «Барселоне» вызывает множество вопросов.

Недавно нидерландец вернулся на поле после длительного отсутствия – из-за травм он не играл с апреля. Как сообщает Mundo Deportivo, де Йонг достаточно болезненно воспринял критику, с которой столкнулся в период восстановления после повреждения, также хавбек был обеспокоен утечкой информации о деталях своего контракта с «Барселоной». В клубе не знают, согласится ли 27-летний игрок продлить свой договор.

Действующее трудовое соглашение Френки де Йонга с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года.