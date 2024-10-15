Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не последовал совету главного тренера Карло Анчелотти.

Итальянский специалист открыто дал понять 27-летнему игроку, что тот недостаточно хорош для «сливочных», информирует Diario AS. Клуб призывал Вальехо уйти, чтобы не оставаться без игровой практики, но тот предпочёл смириться с ролью резервиста.

В «Реале» по-прежнему не видят перспектив для Хесуса Вальехо, несмотря на кадровые трудности в обороне, поэтому центрбек вряд ли получит шанс проявить себя.

Контракт испанца истекает в середине следующего года. В текущем сезоне футболист лишь однажды появился на поле.