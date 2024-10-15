Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не планирует заканчивать карьеру.

Контракт 39-летнего футболиста с «королевским клубом» истекает после завершения текущего сезона, однако хорват не собирается вешать бутсы на гвоздь так скоро. По сообщениям Marca, Модрич собирается продлить соглашение с «Реалом» и выступить на предстоящем чемпионате мира в 2026 году. На момент проведения мундиаля ветерану будет почти 41 год.

Прямо сейчас Лука Модрич проводит свой 182-й поединок за хорватскую национальную команду. «Шашечные» встречаются со сборной Польши в рамках Лиги наций – следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.