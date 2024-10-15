Анчелотти определился с планами по Гюлеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает потенциал Арды Гюлера.

Как и в прошлом сезоне, турецкий игрок редко выходит в стартовом составе «сливочных», из-за чего в прессе ведутся разговоры о возможном уходе 19-летней восходящей звезды в аренду. Согласно данным Marca, Анчелотти доверяет Гюлеру и планирует предоставлять ему всё больше и больше игровых минут. Сам футболист считает, что находится в правильном месте, но надеется получить более значимую роль в команде уже по ходу текущей кампании.

Арда Гюлер принял участие в десяти поединках «Реала» в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.