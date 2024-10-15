Омородион: «Меня не хотели видеть в «Атлетико»

Нападающий «Порту» Самюэль Омородион рассказал, почему ушёл из мадридского «Атлетико».

«Матрасники» продали 20-летнего игрока португальскому клубу в августе. Незадолго до этого испанец мог перебраться в «Челси», но в последний момент отказался от сделки.

«Меня не хотели видеть в «Атлетико», поскольку, возможно, считали меня недостаточно хорошим игроком. Со мной не разговаривали ни Чоло [Диего Симеоне], ни кто-либо из руководства», – приводят испанские СМИ слова форварда.

Самюэль Омородион записал на свой счёт семь забитых мячей в семи матчах за «Порту». В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Алавес».