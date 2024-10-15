Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе испытывает некоторые проблемы.

Как утверждает журналист Ромен Молина, у 25-летнего Мбаппе не все в порядке с психикой. Сообщается, что футболист часто покидает свой дом, чтобы употребить алкоголь.

Напомним, ранее Мбаппе угодил в скандал после своей поездки в Швецию.

Минувшим летом Мбаппе покинул «ПСЖ» и присоединился к «Реалу». В составе «сливочных» форвард появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.