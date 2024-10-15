Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

У Мбаппе проблемы с алкоголем слухи

15 Октября 2024 • 22:01 Комментировать (6)
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе испытывает некоторые проблемы.

Как утверждает журналист Ромен Молина, у 25-летнего Мбаппе не все в порядке с психикой. Сообщается, что футболист часто покидает свой дом, чтобы употребить алкоголь.

Напомним, ранее Мбаппе угодил в скандал после своей поездки в Швецию.

Минувшим летом Мбаппе покинул «ПСЖ» и присоединился к «Реалу». В составе «сливочных» форвард появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

👍 6
👎 2
💯 1
😍 2
😡 1
😀 0
🤣 10
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Новости по матчу

15 Октября
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:22
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:01
У Мбаппе проблемы с алкоголем 6
20:48
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле
14 Октября
19:33
«Реал» хочет купить Фримпонга
14:08
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
13:35
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:08
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
03:56
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:06
Известны планы Модрича по будущему в «Реале»
02:28
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу
00:45
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
13 Октября
23:25
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
22:25
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера 1
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
23:20
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (6) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Леонель
16 Октября 2024 в 00:37
То изнасилование, то алкоголь - утиная вонь всё мощнее. Мбаппе реально хотят потопить, уничтожить его карьеру. Кому он так прищемил хвост?
Ответить
030527ghbl
16 Октября 2024 в 00:25
Это вини расчищает путь к золотому мячу
Ответить
Vandalism
16 Октября 2024 в 00:13
щас и наркотики всплывут, ну и кто убил Кеннеди тоже думаю станет известно😀
Ответить
euro foot
15 Октября 2024 в 23:47
И все же, возможны договорные действия против него, конечно не утверждаю...
Ответить
Alex1972
15 Октября 2024 в 23:34
Уже?.. 🤔
Ответить
InterSan
15 Октября 2024 в 22:40
Насильник - алкоголик - что дальше? Трансвестит?
Ответить
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн собрался в Испанию «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны»
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего
Спортивные новости
Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
00:17 · Испания. Ла Лига
Де Йонг болезненно воспринял критику, «Барселона» не уверена в будущем игрока
15 Октября
23:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться
23:16 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:33 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
22:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:06 · Испания. Ла Лига
Омородион: «Меня не хотели видеть в «Атлетико»
20:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле слухи
19:49 · Испания. Ла Лига
Фати и Виктор выйдут в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Севильей» слухи
19:12 · Испания. Ла Лига
Фати хочет убедить Флика в своей состоятельности
17:36 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, почему отказался от перехода в «Алавес»
17:08 · Испания. Ла Лига
Касадо: «Флик полностью доверяет мне»
16:39 · Испания. Ла Лига
Не убедительно: «Реал» объяснил, почему убрал Мбаппе из рекламы 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Жирона» побоялась покупать Тюкавина из-за украинцев – агент
16:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта реакция «Реала» на громкий скандал с Мбаппе
16:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» убрал Мбаппе – пока только из рекламы
15:51 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна: «Арсен тренируется с командой»
14:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получит повестку после обвинения в изнасиловании 2
14:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Ямалем
13:40 · Испания. Ла Лига
Романо отреагировал на информацию об уходе Алабы из футбола
12:49 · Испания. Ла Лига
Шведская прокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании – имя Мбаппе не упомянуто 2
12:46 · Испания. Ла Лига
Дешам отреагировал на громкий скандал вокруг звезды «Реала» Мбаппе
12:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела 4
12:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе 7
12:03 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Барселоны» Щесны назвал футболиста, против которого боялся играть 1
11:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании
Все новости