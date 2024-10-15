Стало известно, когда Милитао вернётся на поле

Появилась информация о состоянии защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао.

Как утверждает Marca, 26-летний бразилец будет готов к матчу против «Сельты».

Напомним, Милитао получил травму в начале октября и пропустил матчи сборной Бразилии.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым голом и стал автором одной голевой передачи.

Встреча десятого тура испанской Ла Лиги между «Сельтой» и «Реалом» состоится в субботу, 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.