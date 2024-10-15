Испанский футбольный клуб «Валенсия» выставлен на продажу. Об этом сообщает журналист COPE Педро Мората.

По сведениям источника, владелец «Валенсии» Питер Лим принял решение продать свой клуб за 400 миллионов евро. Однако в стане «летучих мышей» данную информацию пока не подтвердили.

Стоит сказать, что в текущем сезоне испанской Ла Лиги «Валенсия» выдала худший старт в XXI веке.

После девяти туров «Валенсия» находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице. В копилке команды всего шесть зачетных баллов.

21 октября «Валенсия» сыграет дома с «Лас-Пальмасом». Начало — в 22:00 по мск.