Фати и Виктор выйдут в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Севильей»

Ожидается, что вингер «Барселоны» Ансу Фати и форвард команды Пау Виктор с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Севильи». Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее появилась информация, что Фати не хочет покидать «Барселону» и намерен доказать свою состоятельность главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику.

Стоит сказать, что в этом сезоне Фати еще не выходил на поле в стартовом составе «Барселоны».

Встреча десятого тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» состоится в воскресенье, 20 октября. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.