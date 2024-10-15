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Фати хочет убедить Флика в своей состоятельности

15 Октября 2024 • 19:12 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Вингер «Барселоны» Ансу Фати не хочет покидать каталонский клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 21-летний испанец очень предан «Барселоне» и надеется убедить нового главного тренера команды Ханси Флика в своей состоятельности в ближайших играх.

Напомним, прошлый сезон Фати провел в аренде в «Брайтоне». Сообщалось, что «сине-гранатовые» снова хотят отправить в аренду своего воспитанника.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в трех матчах, проведя на поле всего 51 минуту.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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