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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касадо: «Флик полностью доверяет мне»

15 Октября 2024 • 17:08 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

— Ханси Флик полностью доверяет мне с самого первого дня. И именно поэтому я выкладываюсь на 100% за него и за «Барсу». В клубе мне сразу сказали, что Флик мне доверяет, — цитирует Касадо журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка.

20 октября подопечные Флика примут на своем поле «Севилью».

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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