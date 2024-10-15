Касадо: «Флик полностью доверяет мне»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

— Ханси Флик полностью доверяет мне с самого первого дня. И именно поэтому я выкладываюсь на 100% за него и за «Барсу». В клубе мне сразу сказали, что Флик мне доверяет, — цитирует Касадо журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка.

20 октября подопечные Флика примут на своем поле «Севилью».