Не убедительно: «Реал» объяснил, почему убрал Мбаппе из рекламы

После скандала с участием Килиана Мбаппе «Реал» убрал звёздного футболиста из рекламы. Как известно, в Швеции начали расследование – звёздного футболиста обвиняют в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошёл на прошлой неделе в Стокгольме, где Мбаппе проводил свободное время.

Журналисты RMC Sport связались с «Реалом», чтобы узнать, почему Мбаппе пропал из рекламы. В клубе объяснили, что это связано не со скандалом, а с личным контрактом игрока с компанией Nike. Рекламное мероприятие же связано с Adidas.

При этом объяснение «Реала» не убедило журналистов, ведь на других рекламных фотографиях были игроки, которые связаны с другими брендами.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании