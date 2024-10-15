Раскрыта реакция «Реала» на громкий скандал с Мбаппе

Килиан Мбаппе попал в громкий скандал – футболиста «Реала» обвиняют в изнасиловании. Неизвестная девушка пожаловалась на противоправные действия Мбаппе, якобы совершённые на прошлой неделе в отеле Стокгольма.

Как сообщает RMC Sport, ссылаясь на внутренний источник в мадридском клубе, «Реал» спокойно относится к ситуации. В стане «сливочных» нет беспокойства – там уверены, что информация является ложной, и что кто-то хочет просто нанести ущерб репутации Мбаппе. В «Реале» верят Килиану, который назвал новости фейковыми.

Напомним, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

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