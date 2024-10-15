«Реал» убрал Мбаппе – пока только из рекламы

Нападающий Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошёл на прошлой неделе в одном из отелей Стокгольма. Шведская прокуратура начала расследование.

Журналисты обратили внимание на то, что «Реал» удалил фотографию Мбаппе из рекламной кампании. Вероятно, это связано как раз со скандалом.

Пока что «Реал» убрал Мбаппе только из рекламы, но кто знает, что будет дальше, ведь ситуация с футболистом может нанести ущерб имиджу мадридского клуба.

Ранее появлялась информация о том, что в «Реале» провели срочное совещание из-за скандала с Мбаппе.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании