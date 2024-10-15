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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Захаряна: «Арсен тренируется с командой»

15 Октября 2024 • 15:51 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
19.10 19:30

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о состоянии своего клиента.

«Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, на предсезонных сборах 21-летний Захарян получил травму лодыжки, после которой перенес операцию. В текущем сезоне россиянин на поле пока не выходил.

После девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке девять очков.

В ближайшем туре сан-себастьянцы встретятся на выезде с «Жироной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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