Агент Захаряна: «Арсен тренируется с командой»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о состоянии своего клиента.

«Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, на предсезонных сборах 21-летний Захарян получил травму лодыжки, после которой перенес операцию. В текущем сезоне россиянин на поле пока не выходил.

После девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке девять очков.

В ближайшем туре сан-себастьянцы встретятся на выезде с «Жироной».