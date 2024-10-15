Мбаппе получит повестку после обвинения в изнасиловании

Нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе был обвинён в изнасиловании. В Швеции начали расследование, хотя в официальном пресс-релизе прокуратура имя Мбаппе не упоминала.

Как сообщает Mundo Deportivo, Мбаппе назначили статус «обоснованно подозреваемого», и следующим шагом станет допрос футболиста. Очевидно, в скором времени звёздный француз получит соответствующую повестку.

Предполагаемый инцидент с Килианом Мбаппе и неизвестной девушкой произошёл на прошлой неделе в Стокгольме. Там нападающий «Реала» проводил свободное время в компании.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании