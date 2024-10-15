«Барселона» договорилась с Ямалем

Действующий контракт вингера Ламина Ямаля с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. До истечения срока соглашения остаётся чуть более полутора лет, но в каталонском клубе совершенно спокойны. Дело в том, что «сине-гранатовые» уже имеют устную договорённость с Ямалем. Следующим летом, когда игрок станет совершеннолетним, его контракт будет продлён до конца сезона 2029/2030. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Отмечается, что после подписания нового контракта Ямаль получил серьёзную прибавку к заработной плате.

Всего за первую команду «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 62 матча, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.