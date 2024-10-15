Романо отреагировал на информацию об уходе Алабы из футбола

В прессе появилась информация о том, что защитник «Реала» Давид Алаба может досрочно завершить карьеру. Сообщалось об истончении хряща у австрийца, из-за чего он испытывает сильные боли при тренировках.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, информация об Алабе не соответствует действительности. Так, восстановление защитника идёт по плану: сам футболист, врачи и тренеры по физической подготовке довольны процессом выздоровления.

Стоит сказать, что Давид Алаба получил травму колена в конце 2023 года. Восстановление австрийца получается долгим.